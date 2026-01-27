MPT critica estratégia do Governo Regional em obras na área da saúde

O partido MPT Madeira considerou esta terça-feira, 27 de Janeiro, que existe uma “tendência inexplicada” do Governo Regional para avançar "com obras sucessivas", apontando como exemplo recente o anúncio da alienação do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Em nota emitida, a Comissão Política do MPT critica a opção e defende que o imóvel está preparado para funcionar como Unidade de Cuidados Continuados Integrados, afirmando que, "na prática, já desempenha essas funções".

O MPT aponta que Governo Regional deverá agora investir verbas da Segurança Social na adaptação do Hospital dos Marmeleiros, edifício "que nem sequer lhe pertence e que apresenta acessos deficientes”. O partido antecipa ainda que, após essa intervenção, poderá vir a ser necessária a construção de uma nova unidade de saúde para acolher as valências actualmente instaladas no Hospital dos Marmeleiros.

A Comissão Política estima que o possível proveito da venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça poderá ser 32 milhões de euros. Esta estimativa baseia-se num custo de obras de renovação dessa infra-estrutura de 110 milhões de euros (parecido ao de realocá-la para um lar) e no preço máximo de uma habitação a custos controlados estabelecido na Portaria 65/2019, alterada pela Portaria n.º 265/2025/1 (um T2 de 80 m² a custos controlados nessa zona orça-se em cerca de 263 mil euros). MPT

A Comissão Política do MPT considera “altamente improvável” que a receita da venda do 'Nélio Mendonça' seja suficiente para financiar a reconversão do Hospital dos Marmeleiros e, simultaneamente, suportar a construção de uma nova unidade de saúde.