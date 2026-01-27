O deputado do Chega eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou esta terça-feira, 27 de Janeiro, que a Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) é "a principal beneficiária" do subsídio social de mobilidade, que, disse, "penaliza os madeirenses, transformando-os, na prática, em fiadores do Estado".

Durante uma audição da Comissão de Infra-estruturas e Mobilidade da Assembleia da República, na qual Francisco Gomes é coordenador do grupo parlamentar do Chega, o deputado considerou que o actual modelo de mobilidade aérea "não serve os cidadãos das regiões autónomas, mas antes protege interesses instalados, permitindo que a TAP pratique preços elevados enquanto o Estado utiliza o dinheiro dos contribuintes madeirenses para compensar um sistema", que classifica de “injusto e desequilibrado”.

Francisco Gomes censurou ainda a TAP "por nunca ter assumido publicamente uma posição contra a exploração dos madeirenses", acusando a transportadora aérea de "beneficiar directamente dos milhões pagos pelo Estado em compensações", com, disse, o contributo económico "da vasta diáspora portuguesa, incluindo a madeirense, espalhada pelo mundo".

“A TAP nunca esteve ao lado dos madeirenses! Beneficia de um sistema que os obriga a pagar adiantado viagens caríssimas e a esperar por reembolsos, enquanto a empresa enche os cofres à custa de um modelo que é injusto e criminoso”, afirmou o deputado.

O parlamentar sublinhou ainda que a ligação aérea entre Lisboa e a Madeira se tornou, por opção estratégica da companhia, "numa das rotas mais caras da TAP a nível mundial", situação que considera "inaceitável" num território ultraperiférico "onde a mobilidade não é um luxo, mas uma necessidade estrutural".

A TAP transformou a rota Lisboa–Madeira num negócio altamente lucrativo à custa dos madeirenses. Em vez de assumir responsabilidades sociais, prefere explorar uma região que não tem alternativa ao transporte aéreo! Francisco Gomes

Para o deputado, a ausência de uma posição crítica da TAP face ao actual modelo do subsídio social de mobilidade "comprova que a empresa está confortável num sistema que transfere o risco para os cidadãos, enquanto assegura receitas garantidas".