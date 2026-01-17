Dezenas pessoas apoiam em Lisboa manifestações em Teerão e pedem liberdade

Várias dezenas de pessoas concentraram-se hoje à tarde pacificamente junto à Assembleia da República, em Lisboa, para apoiar os manifestantes iranianos que, em Teerão, protestam desde dezembro contra o custo de vida e pela queda do regime.

A comunidade iraniana em Portugal teme um agravamento da violência, denuncia "a repressão em curso no Irão" e defende a rutura diplomática com o regime, o reconhecimento do príncipe herdeiro Reza Pahlavi como interlocutor da transição e a classificação da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) como organização terrorista.

Em declarações à agência Lusa, Roham Torabi, membro da comunidade iraniana em Portugal, disse que o povo quer "acabar com com Estado islâmico" e viver numa democracia.

Debaixo de chuva, o protesto ocorre numa altura em que as autoridades iranianas têm respondido com violência aos protestos em Teerão e o líder supremo, 'ayatollah' Ali Khamenei, declarou que o Estado iria endurecer a repressão.