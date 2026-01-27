Jovens madeirenses apresentam projectos digitais no Demo Day do Tech Lab

O Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira acolhe esta quinta-feira, 29 de Janeiro, o Tech Lab Demo Day – Jovens Empreendedores Madeirenses, uma iniciativa promovida pela Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade (DRCIS), da Secretaria Regional de Economia, em parceria com a associação Madeira Friends.

O evento que terá lugar entre as 14h30 e as 17 horas marca o encerramento público do programa Tech Lab, no qual jovens entre os 16 e os 25 anos desenvolveram projectos digitais ao longo dos últimos meses, com o acompanhamento de mentores madeirenses e internacionais. Durante a sessão, as equipas vão apresentar os seus projectos em formato de 'pitch', realizar demonstrações práticas das aplicações criadas e responder a questões do público e de um painel de especialistas. No final, será distinguido um projecto vencedor, com base na combinação entre votação do público e avaliação de um júri convidado.

Em nota emitida, a DRCIS explica que o Tech Lab é um programa “100% gratuito de incubação/aceleração”, lançado em 2025 pela Madeira Friends, que apoia estudantes na concepção, prototipagem e lançamento de aplicações e ferramentas digitais, recorrendo, em vários casos, a tecnologias de inteligência artificial. O trabalho decorreu em regime intensivo, ao longo de vários fins-de-semana, em sessões práticas orientadas para resultados.

Os projectos apresentados abrangem áreas como aplicações de apoio ao estudo e organização pessoal, websites e plataformas de comércio electrónico para negócios locais, jogos educativos e ferramentas baseadas em aprendizagem automática e modelos de linguagem. Segundo os promotores, estas soluções procuram responder a “problemas reais”, recorrendo a tecnologias digitais actuais.

A DRCIS sublinha que a iniciativa está inserida na sua missão de promover políticas regionais de empreendedorismo, inovação e competitividade, aproximando os jovens dos setores mais dinâmicos da economia. Já a Madeira Friends, associação internacional sem fins lucrativos sediada na Região, destaca o seu papel na ligação entre comunidade local e internacional, através de formação, tecnologia e programas de mentoria.

O Demo Day é aberto à participação de escolas do 3.º ciclo, secundárias e profissionais da Região, bem como ao público interessado. A organização refere que o evento pretende “inspirar alunos com exemplos concretos de jovens madeirenses que criam produtos digitais de A a Z” e “dar visibilidade ao trabalho desenvolvido em contexto educativo”.

As inscrições são gratuitas e decorrem até 28 de Janeiro, estando disponíveis formulários específicos para escolas e participantes individuais.