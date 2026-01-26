PS mantém projecto para que madeirenses façam trilhos livremente

A bancada parlamentar do Partido Socialista (PS) na Assembleia Legislativa da Madeira irá manter a proposta que permitirá manter o livre acesso dos madeirenses, incluindo emigrantes de visita à sua terra, aos trilhos e levadas, independentemente do recuo anunciado pelo Governo Regional.

Para os socialistas, mesmo que agora os madeirenses não precisem de se registar para percorrer os caminhos pedestres, o objectivo é mesmo recuar totalmente ao ponto que sempre existiu, uma vez que o GR quer na mesma que os residentes tenham de mostrar o cartão de cidadão e de residente emitido pelo portal Simplifica. O anúncio foi feito pelo deputado e líder parlamentar do PS-Madeira, Paulo Cafôfo.

Na sua pagina da rede social facebook, o antigo líder regional do partido começou por recordar que, "desde a primeira hora que o PS Madeira esteve do lado certo, na defesa do livre acesso dos madeirenses aos percursos pedestres da sua terra".

Cafôfo destacou, "de forma muito justa, o trabalho firme e consistente da deputada Sílvia Sousa Silva, que assumiu esta causa sem hesitações e levou ao Parlamento uma proposta necessária", a referida proposta a manter e que o DIÁRIO noticia na sua edição de hoje.

"O recuo do Governo Regional prova que o PS tinha razão e que a pressão política fez a diferença, mas também confirma que a liberdade de circulação não pode ficar apenas por uma declaração do secretário regional com a tutela", critica Eduardo Jesus, que tem a pasta do Turismo. "É por isso que o PS mantém a sua proposta na Assembleia Legislativa da Madeira: para garantir que o livre acesso dos residentes e naturais da Região fique salvaguardado no Regime Jurídico dos Percursos Pedestres", garante.

E lança o desafio: "Agora, espero que todos os partidos estejam à altura deste momento e acompanhem esta iniciativa. Só assim se fará justiça aos madeirenses e se assegurarão direitos fundamentais, com regras claras, estáveis e não arbitrárias."