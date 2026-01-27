Universidade da Madeira debate impacto das tecnologias digitais na saúde mental dos jovens

O X Simpósio da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (ESS-UMa) realiza-se na próxima segunda-feira, 2 de Fevereiro, no Auditório do Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, e terá como tema 'Promoção de Comportamentos Saudáveis nos Jovens - Uso da Internet e do Smartphone'.

A sessão de abertura está agendada para as 9 horas e contará com a presença do reitor da Universidade da Madeira, Sílvio Moreira Fernandes, da secretária Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, e da vogal do Conselho Directivo do Instituto para a Qualificação, IP-RAM, Elda Pedro.

O evento surge no decurso do Projecto de Intervenção na Comunidade, integrado no âmbito do Curso de Licenciatura em Enfermagem 2022-2026, intitulado 'Liga-te à Vida', desenvolvido na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes.

Com abordagem pluridisciplinar, o simpósio pretende promover a reflexão e o debate em torno dos desafios e o impacto do uso excessivo das tecnologias digitais na saúde mental dos jovens, nomeadamente no desenvolvimento, comportamento, no rendimento académico e nas dinâmicas sociais, a partir da realidade vivida pelos alunos

O programa integra dois painéis com peritos ligados a esta problemática, nomeadamente 'Conexões que acolhem, não que adoecem', com a participação do enfermeiro André Barreto, especialista em Saúde Mental e Psiquiátrica, e do médico psiquiatra Daniel Neto, e 'Aprender com responsabilidade', com a psicóloga clínica e da saúde Alícia Freitas e da directora pedagógica da Escola Francisco Fernandes, Carla Escórcio. Os painéis incluirão reflexões sobre os sinais de alerta, os factores de risco e de proteção, bem como as estratégias de prevenção e intervenção, contribuindo para uma compreensão mais informada e fundamentada desta problemática.

O simpósio integra igualmente a apresentação do 'Projeto Liga-te à Vida', bem como dos seus resultados imediatos.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, até 29 de Janeiro, através do formulário disponível em https://forms.gle/UQh879yvdypvQJoTA.