Universidade da Madeira assina memorando de entendimento com universidade em Macau

Foi assinado, no passado dia 22 de Dezembro, um memorando de entendimento entre a Universidade da Madeira e a Universidade de São José, em Macau, com o intuito de reforçar a cooperação académica e científica entre as duas instituições.

Numa nota hoje divulgada, a instituição de ensino superior dá conta de que a cerimónia decorreu na Reitoria da UMa e contou com a presença do Dean da Faculdade de Artes e Humanidades da USJ, Carlos Sena Caires; do Reitor da UMa, José Sílvio Moreira Fernandes, e do vice-Reitor para a Investigação, Inovação e Internacionalização, José Câmara.

Segundo explica a mesma nota, estão previstos programas de mobilidade de estudantes e docentes, o desenvolvimento de projectos conjuntos de investigação e a coorientação de teses de doutoramento, entre outras formas de colaboração académica.

"Com esta parceria, as duas universidades pretendem estreitar relações no espaço euro-asiático de ensino superior e criar oportunidades de internacionalização e de partilha de conhecimento. A UMa assume um papel activo no desenvolvimento social e económico da Região Autónoma da Madeira, reforçado agora por esta nova colaboração com a USJ, em Macau", indica.

O acordo surge na sequência da formação da Aliança para Investigação e Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia da Longevidade entre a China e instituições do Ensino Superior de Países de Língua Portuguesa, entre as quais a UMa, que decorreu em Macau, constituindo um marco simbólico e estratégico na cooperação científica internacional, reforçando os laços entre a República Popular da China e a comunidade lusófona em torno de um dos grandes desafios globais: o envelhecimento saudável.