PSP apreendeu 154 armas em 2025 na Madeira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que, em 2025, foram apreendidas 154 armas na Região Autónoma da Madeira.

Deste número, 62 equivalem a armas de fogo, enquanto 92 dizem respeito às armas brancas.

De salientar que este número regional representa 3% do total nacional.

Não obstante, a PSP Madeira também informou que existem actualmente 1.583 licenças de uso e porte de armas válidas na Região, correspondendo a diversos tipos de licenciamento, atendendo às várias classes de armas contempladas no regime jurídico das armas e munições.

