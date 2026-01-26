Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' realiza concerto no Reid´s
O Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' da Orquestra Clássica da Madeira realiza um concerto amanhã, terça-feira, 27 de Janeiro, pelas 21h30, no Reid´s Palace A Belmond Hotel.
De acordo com o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, para este concerto, as obras seleccionadas pelos 'Solistas OCM' levarão o público "a fazer uma viagem por diferentes períodos da história da música, pelo período barroco com Joseph Haydn, pelo período romântico com George Bizet e depois pelo período moderno com Jacques Ibert, Joly Braga Santos e com Normann Hallam".
O Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' é constituído pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.
Com Epsie Claire Thompson na flauta, Mikhail Sgimorin no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Décio Escórcio no fagote e Péter Víg na trompa, músicos dedicados e experientes que têm vindo a contribuir para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está, há décadas, a marcar a vida cultural na Região". Director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes
Os bilhetes custam 20 euros, estando à venda na recepção do hotel.