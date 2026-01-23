JPP realiza Jornadas Parlamentares amanhã

O Juntos pelo Povo (JPP) realiza amanhã, sábado, as Jornadas Parlamentares subordinadas ao tema "Novo Pacote Laboral", num evento que conta com palestrantes institucionais.

O evento tem início pelas 9h30 e deverá se prolongar até às 13h00 do dia 24 de janeiro, no espaço IDEIA. O espaço 'Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia' foi inaugurado em 2022 no edifício anexo à sede do Parlamento madeirense, no Funchal.

Nestas Jornadas Parlamentares, além do secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, irão intervir também como convidados o presidente da ACIF, António Jardim Fernandes, o presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, Artur Baptista, o secretário coordenador da UGT Madeira, Ricardo Freitas, o coordenador da União dos Sindicatos da Madeira, Alexandre Fernandes, e o advogado e especialista em Direito do Trabalho, Marco Gonçalves.

Recorde-se que o JPP tem uma bancada parlamentar composta por 11 deputados, sendo actualmente o segundo partido mais representado na ALRAM.