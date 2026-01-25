Orfeão Madeirense realiza concerto na Junta de Freguesia de São Pedro

O Grupo Coral mais antigo da Região Autónoma da Madeira, o Orfeão Madeirense, iniciou o ano de 2026 com um concerto na sede da Junta de Freguesia de São Pedro, na cidade do Funchal.

A história do Orfeão Madeirense, com mais de 100 anos, cruza-se com a da Freguesia de São Pedro, já que a sede do grupo sempre esteve ligada à freguesia.

O executivo da Junta de Freguesia, que se comprometeu a dinamizar mais actividades culturais na sede da instituição, desafiou o Orfeão Madeirense a actuar no espaço: "E assim foi, conseguindo-se um excelente concerto com um reportório bem conhecido do publico", revela o grupo em nota emitida.

O presidente da junta de São Pedro, Manuel Filipe destaca que "é um orgulho ter um concerto do Orfeão Madeirense na sede da Junta de Freguesia de São Pedro, mostrando desta forma a proximidade da Junta com as organizações da freguesia e com a população em geral".