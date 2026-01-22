Campeão mundial abrilhanta estágio do Aktyv Training Center

É já hoje, ao final da tarde que o Aktyv Training Center leva a efeito mais um estágio destinado à modalidade de kickboxing/K-1.

O evento terá lugar no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico, a partir das 19h30 e é aberto a praticantes de vários clubes, tendo como orientador um campeão do Mundo da modalidade, Ariel Machado.

A iniciativa reforça o compromisso do Aktyv Training Center em oferecer à comunidade local oportunidades únicas de aprendizagem com atletas de alto nível, contribuindo para a valorização e desenvolvimento do desporto regional.