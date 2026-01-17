Nacional cai em Barcelos

O CD Nacional foi derrotado esta tarde no Estádio Cidade de Barcelos pelo Gil Vicente, num jogo que terminou 2-1 para a equipa da casa.

A fazer um campeonato acima das expectativas, os gilistas marcaram por Murilo aos 19 minutos e por Santi García aos 57 minutos.

O golo madeirense, que na altura dava o empate, foi marcado por Zé Vitor aos 22 minutos.

Apesar de ter feito uma segunda parte de esforço – tendo inclusive o seu avançado Paulinho Bóia visto revisto uma expulsão com recurso ao VAR -, com Tiago Margarido a estrear o novo reforço Gabriel Verón, o CD Nacional não conseguiu reverter o rumo da partida.

Os de preto e branco já não ganham há 4 jogos, tendo nesse período empatado dois jogos (1 em casa e outro fora) e perdido dois (ambos fora).

Com esta derrota, o Nacional mantém 17 pontos, ocupando para já o 14.º lugar, enquanto o Gil Vicente mantém o 4.º lugar (31 pontos), atrás apenas dos ‘três grandes’.

O CD Nacional volta a jogar no próximo domingo, 25 de Janeiro, desta feita em casa, contra o Rio Ave, jogo que tem início às 15h30.