Aumenta para 10 balanço de mortos no acidente ferroviário em Espanha

Pelo menos dez pessoas morreram e 25 ficaram feridas hoje com gravidade no acidente com dois comboios de alta velocidade em Córdoba, no sul de Espanha, segundo um novo balanço de vítimas dos serviços de emergência no local.

Um dos mortos é o maquinista de um dos comboios e no total há mais de 100 feridos (entre graves e ligeiros) no acidente, segundo as mesmas fontes, que estão a ser citadas por diversos meios de comunicação social espanhóis.

O acidente envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo, e outro da empresa pública Renfe.

Os três últimos vagões do comboio Iryo descarrilaram e invadiram outra via, onde circulava o comboio da Renfe.

Houve "um impacto terrível" que fez descarrilar também "as primeiras unidades" do comboio da Renfe, disse o ministro dos Transportes de Espanha, Óscar Puente, numa publicação na rede social X.

"As últimas informações que chegam são muito graves", disse o ministro, que afirmou não ser possível confirmar ainda o número de vítimas.