Carnaval do Rio de Janeiro espera oito milhões de pessoas até 22 de Fevereiro

O Carnaval do Rio de Janeiro, a festa mais emblemática do Brasil, deverá atrair cerca de oito milhões de pessoas este ano, entre residentes e turistas, proporcionando um impulso económico significativo à cidade, segundo fontes oficiais.

"No ano passado, o Carnaval gerou 5,7 mil milhões de reais [cerca de 919 milhões de euros] para a economia do Rio e a expectativa é que este número seja ainda maior" em 2026, afirmou Bernardo Fellows, presidente da Riotur, empresa de turismo da cidade, numa conferência de imprensa realizada ontem na Câmara Municipal.

A expectativa é que os desfiles de rua do Carnaval, por si só, atraiam cerca de seis milhões de pessoas, que vão estar nas ruas ao ritmo da música, da dança e da folia durante mais de um mês de festa.

A festa de rua contará com 460 grupos que, a partir deste fim de semana e até 22 de fevereiro, vão levar alegria e cor aos bairros e principais avenidas da cidade mais emblemática do Brasil.

Para 2026, a autarquia recebeu 803 inscrições de grupos conhecidos no Brasil como "blocos", mais 118 do que no ano passado. No entanto, por razões logísticas, foi dada prioridade aos grupos tradicionais, embora houvesse espaço para incluir 35 novos grupos nos desfiles.

O centro do Rio vai receber o maior número de apresentações e desfiles, seguido pela principal zona turística da cidade, que inclui os mundialmente famosos bairros de Copacabana e Ipanema.

O programa inclui opções para diferentes públicos, desde crianças e famílias a grandes aglomerados tradicionais que atraem mais de um milhão de pessoas, como o Cordão da Bola Preta, ou os conceituados "megablocos" (festas de rua) organizados por artistas famosos, como Anitta, que também atraem multidões.

Segundo a Câmara Municipal, os outros dois milhões de pessoas esperadas na cidade são aquelas que vão assistir aos majestosos desfiles no Sambódromo, que decorrem durante a semana do Carnaval do Rio, de 13 a 22 de fevereiro.