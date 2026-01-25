Paula Margarido ministrou formação sobre voluntariado e cooperação internacional

A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude ministrou, ontem, uma formação promovida pela ALVD – Associação dos Leigos Voluntários Dehonianos, dedicada ao tema 'O Carisma da ALVD: o Papel do Voluntário na Cooperação Internacional'. O objectivo principal foi o de promover uma reflexão aprofundada sobre o voluntariado internacional enquanto compromisso exigente e responsável, enquadrado nos princípios da cidadania global, da ética e do respeito absoluto pela dignidade humana.

Segundo nota à imprensa, ao longo da formação foi sublinhado que a acção voluntária em contextos de cooperação internacional implica preparação prévia, conhecimento do enquadramento legal aplicável, consciência ética e uma atitude de humildade cultural perante as comunidades de acolhimento.

A governante destacou que o voluntariado internacional não deve ser encarado como uma experiência casual, mas como um compromisso sério com pessoas e comunidades, exigindo disciplina, trabalho em equipa, escuta activa e formação contínua. Foi igualmente enfatizada a importância do cumprimento da legislação, do respeito pelos valores culturais, religiosos e sociais locais e da adopção de práticas responsáveis em matéria de saúde e segurança, como fatores determinantes para o sucesso das missões no terreno.



Na sessão foi enquadrada a missão da ALVD, enquanto organização de cooperação para o desenvolvimento, com intervenção nas áreas da educação, saúde, promoção da dignidade humana, capacitação das comunidades locais e desenvolvimento sustentável, em países parceiros como Moçambique, Angola e Timor, assente numa lógica de corresponsabilidade, respeito mútuo e parceria.

“Servir o outro é a forma mais concreta de ampliar o coração. Quando cuidamos da fragilidade alheia, descobrimos que é a nossa própria humanidade que está a ser salva", afirmou Paula Margarido.

