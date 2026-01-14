Casa do Professor promove formação gratuita sobre ensino digital e Inteligência Artificial

No próximo dia 30 de Janeiro (sexta-feira), a Casa do Professor realiza o evento 'Ensinar na Europa Digital: Práticas Pedagógicas com Tecnologia e IAG', que terá lugar na Escola Profissional Cristóvão Colombo, no Funchal.

A iniciativa, acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, releva para efeitos de progressão na carreira, e insere-se na aposta constante da Casa do Professor na formação e valorização dos docentes, promovendo a actualização de competências digitais e pedagógicas num contexto europeu cada vez mais marcado pela tecnologia e pela Inteligência Artificial Generativa (IAG).

O evento destina-se a professores de todos os níveis de ensino e grupos de recrutamento, bem como a professores e formadores do ensino profissional.

Ao longo de seis horas de formação, os participantes terão contacto com práticas pedagógicas inovadoras, ferramentas digitais e estratégias para integrar a tecnologia e a IAG no ensino, de forma crítica, criativa e eficaz.

A formação é totalmente gratuita, sendo apenas necessária inscrição prévia, através do seguinte link: (https://upskills.casadoprofessor.pt/product/ensinar-na-europa-digital-praticas-pedagogicas-com-tecnologia-e-iag-1a-edicao/).