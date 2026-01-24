António Jardim Fernandes defende equilíbrio entre adaptação das empresas e protecção social

O presidente da ACIF, António Jardim Fernandes, fez questão de frisar, nas Jornadas Parlamentares, promovidas pelo JPP, que decorrem no espaço IDEIA, que este debate, que tem por base novo pacote laboral, não deve ser ideológico, mas centrado no equilíbrio entre a rigidez da lei e a capacidade de adaptação das empresas.

“É fundamental garantir que as empresas consigam adaptar-se às mudanças previstas, mantendo, ao mesmo tempo, a protecção social necessária. Este equilíbrio deve ser o espírito que norteia a discussão, e não um confronto ideológico entre empresários ou empresas”, explicou.

António Jardim Fernandes destacou ainda que uma empresa não é apenas um empresário, mas uma comunidade económica que envolve clientes, fornecedores, trabalhadores e investidores. Por isso, é essencial assegurar a viabilidade das instituições, garantindo rendimentos e bem-estar para todos os envolvidos.