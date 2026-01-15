Programa 'Incorpora' reúne 60 entidades e abre candidaturas a 21 de Janeiro

A Região Autónoma da Madeira vai passar a dispor de um novo instrumento de apoio à integração socioprofissional e ao emprego inclusivo: o Programa Incorpora 2026 da Fundação “la Caixa”.

O ‘Incorpora’ tem como objectivo promover a integração no mercado de trabalho de pessoas em situação de vulnerabilidade, através da articulação entre entidades sociais, empresas e administração pública.

A apresentação decorreu, esta tarde, na reitoria da Universidade da Madeira e foi orientada pelo responsável nacional do programa, Bruno Coutinho, reunido cerca de 60 entidades da Região interessadas em apresentar candidatura.

A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, presente na sessão, destacou o impacto do programa, desenvolvido em Portugal em colaboração com parceiros como o BPI.

Paula Margarido sublinhou que, entre 2018 e 2025, o Programa Incorpora permitiu a integração de cerca de 12 mil pessoas no mercado de trabalho, a nível nacional.

Na Madeira, o concurso para financiamento de projectos será aberto a 21 de Janeiro de 2026, mantendo-se disponível por um período de um mês (até às 23h59 de 20 de Fevereiro). As candidaturas deverão ser submetidas por via electrónica (através do envio da documentação completa para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]).

O financiamento atribuído pela Fundação “la Caixa” às entidades seleccionadas é de 33 mil euros por ano, destinando-se a projectos dirigidos a públicos como pessoas com deficiência, jovens NEET (que não se encontram a trabalhar, a estudar ou em formação), desempregados de longa duração, maiores de 45 anos, migrantes, vítimas de violência de género e outras pessoas em situação de exclusão social.