Oliver Solberg cimenta liderança no Rali de Monte Carlo

O piloto sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) cimentou hoje a liderança do Rali de Monte Carlo, prova de abertura do Campeonato do Mundo (WRC), após o primeiro dia completo de competição.

Solberg, que ainda sofreu um furo na segunda das seis especiais do dia, chega ao final desta sexta-feira com o tempo de 02:11.03,1 horas e 01.08,4 minutos de vantagem para o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), que é segundo, e 01.14,9 minutos sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), recordista de vitórias em Monte Carlo (10), que é terceiro.

"Só queria chegar ao final do dia. Não fiz uma boa escolha de pneus agora à tarde. Consegui aumentar a vantagem, o que é fantástico", exultou Solberg, promovido este ano à equipa principal da Toyota após a saída do finlandês Kalle Rovanperä, campeão em 2022 e 2023.

O piloto sueco tem-se adaptado na perfeição às condições de Monte Carlo, com os pilotos a encontrarem neve durante a manhã e lama na parte da tarde.

Evans ainda recuperou a distância para os 43 segundos, aproveitando o furo sofrido por Solberg, vencendo no segundo troço do dia. Mas o piloto sueco respondeu com duas vitórias nos dois troços seguintes, enquanto Ogier, que corre à porta de casa, foi o mais rápido nas duas últimas especiais do dia.

O piloto francês, campeão mundial em título, que chegou a estar a 21 segundos do segundo lugar, terminou o dia a apenas 06,5 segundos de Elfyn Evans.

O francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) subiu ao quarto lugar apesar de acometido por problemas elétricos, depois de o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ter tido uma saída de pista que só conseguiu resolver com a ajuda do público.

O campeão de 2024 já está, contudo, a mais de seis minutos da liderança.

No sábado disputam-se mais quatro especiais, com um total de 77 quilómetros cronometrados.