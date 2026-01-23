Zelensky atribui Ordem de Mérito da Ucrânia ao diretor da agência portuguesa Erasmus+

O Presidente ucraniano distinguiu o diretor da Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, o português Luís Alves, pelo "contributo pessoal significativo para o reforço da cooperação internacional", foi hoje anunciado.

Volodymyr Zelensky referiu que o título de Cavaleiro da Ordem de Mérito da Ucrânia - III Grau, atribuído a Luís Alves, reconhece também o apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia, a ação solidária e a promoção do Estado ucraniano a nível internacional, de acordo com um decreto aprovado quinta-feira.

A Ordem de Mérito, criada em 1996, distingue personalidades que se destacam nas áreas da cooperação internacional, cultura, ciência, política e ação cívica, valorizando percursos que contribuem de forma relevante para o diálogo entre países e povos.

"Luís Alves tem-se destacado na promoção de condições de integração e desenvolvimento de jovens ucranianos, bem como no apoio a instituições ucranianas ligadas à juventude e à Educação Não Formal", lê-se numa nota que acompanha o decreto de Zelensky.

"Desde junho de 2023, mês em que visitou Kiev, Jitomir (140 quilómetros a oeste da capital ucraniana), Lviv (próximo da fronteira com o sul da Polóinia), tem-se deslocado regularmente à Ucrânia e desenvolvido, a partir de Portugal e de Bruxelas, diversas iniciativas de cooperação que agora são reconhecidas pelo Estado ucraniano", acrescenta a nota.

Para o Presidente ucraniano, este reconhecimento sublinha "o papel da cooperação europeia, da juventude e da solidariedade internacional como instrumentos fundamentais na construção de um futuro mais justo e colaborativo".

Luís Alves já tinha sido distinguido pelo Governo ucraniano em outubro de 2024 com a Insígnia de Honra pelos serviços prestados ao país em tempo de guerra. A condecoração foi atribuída então por Matvii Bidnyi, na altura ministro da Juventude e Desporto da Ucrânia.

A entrega da insígnia decorreu a 04 de novembro de 2024 no Porto, na presença de educadores e técnicos de juventude ucranianos, durante uma visita de cooperação bilateral entre a Agência Nacional Erasmus+ e organizações parceiras da Ucrânia.

Na ocasião, e em declarações à estação de rádio portuguesa Antena 1, Luís Alves, em representação da rede europeia das agências Erasmus+ e da Comissão Europeia, lembrou que tem procurado incentivar a cooperação entre as instituições ucranianas e a UE através do acesso a financiamentos europeus e da promoção de programas de apoio a jovens que beneficiam de proteção temporária em solo europeu.

"O que nós quisemos, em parceria com as autoridades ucranianas, foi garantir que a cooperação com a Ucrânia podia acontecer também no domínio da juventude, usando um programa muitas vezes associado à mobilidade. Nós sabemos que a mobilidade está por definição muito comprometida num país em guerra, mas nós quisemos demonstrar que o Erasmus+ podia ser um instrumento importante de cooperação", esclareceu na altura.

Luís André Mendes Alves, licenciado em Química e com pós-graduação em Juventude - Novos Contextos e Intervenções, nasceu a 25 de fevereiro de 1977 (48 anos) e é natural de Vila Nova de Famalicão.

Antes de ser diretor da Agência Erasmus+ Juventude em Ação, exerceu funções também como Administrador Executivo da Porto Lazer e foi vice-presidente do Instituto Português da Juventude (IPJ).