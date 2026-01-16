Município de Oeiras atribui topónimo em homenagem ao escultor Francisco Simões
A Câmara Municipal de Oeiras vai homenagear o escultor Francisco Simões com a atribuição do seu nome a uma avenida do concelho, informou hoje o município do distrito de Lisboa.
"A Avenida Francisco Simões - Escultor" será atribuída a um arruamento no Oeiras Golf, em Barcarena, imortalizando o escultor, pintor, gravador e ilustrador Francisco Simões e o seu extraordinário legado cultural, pedagógico e cívico", justifica a autarquia, em comunicado.
O escultor Francisco Simões, de 80 anos, possui obra relevante no concelho de Oeiras, nomeadamente no Parque dos Poetas, onde criou esculturas representativas de grandes poetas da língua portuguesa.