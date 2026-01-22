Zelensky lamenta Europa fragmentada e que parece perdida com Trump

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou hoje uma Europa que considera fragmentada e que parece perdida quando se trata de lidar com o líder norte-americano, Donald Trump.

"Em vez de se tornar numa verdadeira potência global, a Europa continua a ser um belo, mas fragmentado, um caleidoscópio de pequenas e médias potências", lamentou Zelensky no Fórum Económico Mundial, em Davos na Suíça, acrescentando que "a Europa parece perdida quando tenta convencer o Presidente norte-americano a mudar" as suas posições.

Num discurso contundente, o Presidente ucraniano condenou a inação da Europa num mundo repleto de desafios, incluindo a invasão russa do seu país, afirmando que "nada mudou" num ano e que por vezes se sente como se estivesse no filme "Feitiço do Tempo", em que o protagonista está condenado a reviver o mesmo dia até que mude as suas atitudes.

"No ano passado, aqui em Davos, terminei o meu discurso com as palavras: 'A Europa precisa de saber defender-se'. Passou um ano. E nada mudou. Ainda estamos numa situação em que preciso repetir as mesmas palavras", declarou.