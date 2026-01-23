Zelensky afirma que controlo de territórios ocupados vai ser discutido nas negociações com a Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que a questão fundamental do controlo sobre os territórios no leste ucraniano vai ser abordada pelas delegações ucraniana, russa e norte-americana.

A reunião trilateral vai realizar a partir de hoje em Abu Dhabi.

"A questão do Donbass (território no leste da Ucrânia, incluindo as regiões de Donetsk e Lugansk) é fundamental", declarou hoje o presidente ucraniano durante uma conferência de imprensa, acrescentando que o assunto vai ser discutido em Abu Dhabi, hoje e sábado.

A realização da reunião foi anunciada pela Presidência russa durante a madrugada, após um encontro em Moscovo entre o Presidente, Vladimir Putin, e o enviado norte-americano Steve Witkoff.

"Ficou acordado que a primeira reunião de um grupo de trabalho trilateral sobre questões de segurança vai realizar-se hoje em Abu Dhabi", disse o conselheiro diplomático russo, Yuri Ushakov.

A equipa russa, liderada pelo general Igor Kostyukov, um alto funcionário do Estado-Maior, vai deslocar-se para Abu Dhabi nas próximas horas, acrescentou.

A Ucrânia vai ser representada pelo secretário do Conselho de Segurança, Rustem Umerov, pelo chefe de gabinete Kyrylo Budanov e pelo vice-chefe de gabinete Serhiy Kyslytsia.

A delegação da Ucrânia é composta ainda pelo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Andriy Gnatov.

Na quinta-feira, em Davos, Zelensky criticou os aliados europeus afirmando que viu uma Europa "fragmentada" e "perdida" no que diz respeito à influência sobre as posições do Presidente dos Estados Unidos e à falta de "vontade política" do chefe de Estado russo, Vladimir Putin.

As críticas em relação aos principais apoiantes políticos e financeiros de Kiev ocorreram após um encontro com Donald Trump em Davos, Suíça, que, segundo Zelensky, resultou num acordo sobre garantias de segurança para a Ucrânia.

O diálogo com o homólogo norte-americano "não foi simples", admitiu o líder ucraniano, embora tenha descrito o encontro como "positivo".

A Ucrânia foi invadida pela Rússia em 2014 que anexou a Península da Crimeia.

A Rússia lançou em fevereiro de 2022 uma campanha militar de grande escala contra todo o território ucraniano.