António Filipe é "o único que dá garantias de defender a Constituição da República"

A Comissão Regional de Apoio à candidatura de António Filipe afiançou, esta manhã, que o candidato é o único que dá garantias de defender a Constituição da República, que está ao lado dos trabalhadores e que assume, sem ambiguidades, os valores de Abril como referência para o presente e o futuro de Portugal.

O mandatário regional, Artur Andrade, foi o porta-voz da última acção de campanha, realizada esta manhã, junto ao centro comercial Anadia Shopping. Na ocasião, sublinhou que muito se tem falado do chamado voto útil, mas que "o verdadeiro voto útil é aquele que serve quem o dá e não quem o recebe, sendo o voto que garante melhores condições de vida a quem trabalha e ao povo em geral é o voto em António Filipe".

"Num momento em que a direita controla os principais órgãos de soberania e se apoia no crescimento de uma extrema-direita de matriz fascizante, racista e xenófoba, as eleições para Presidente da República assumem uma importância decisiva para a defesa da democracia e dos direitos consagrados na Constituição", considera.

Por outro lado, Artur Andrade apontou o dedo a outras candidaturas, "que se apresentam como estando em disputa, apelando ao consenso e à moderação, mas que, no essencial, convergem com os interesses do grande poder económico". Segundo o mandatário, essas candidaturas não oferecem garantias de um exercício das funções presidenciais em conformidade com a Constituição, nem correspondem à necessidade de um posicionamento firme na defesa da democracia e no combate a projectos e forças reacionárias.

Artur Andrade desmentiu que o resultado das eleições presidenciais do próximo domingo esteja já decidido e que a disputa seja só entre os candidatos do consenso neoliberal. Na sua intervenção final, afirmou que o futuro de Portugal não está na instabilidade, nem na negação do acesso à saúde, à educação ou à habitação.

"O futuro constrói-se com os valores de Abril, com a Constituição da República Portuguesa e com a coragem de os defender no dia a dia", disse, sublinhando que é necessário um Presidente da República ao lado das pessoas, "que use os seus poderes para garantir direitos, dignidade e justiça social, afirmando que, no próximo dia 18 de Janeiro, existe uma escolha clara: quem quer combater a direita tem de votar em quem a enfrenta". "Votar em António Filipe é afirmar os valores de Abril e projectá-los no futuro do povo português que tanto lutou para os conquistar", terminou.