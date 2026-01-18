"É um dia muito importante para a democracia", diz Manuel João Vieira

O candidato presidencial Manuel João Vieira sublinhou que hoje "é um dia importante para a democracia" e destacou a importância de combater a abstenção, que tem aumentado sobretudo "nos últimos 20 anos".

"Acho que este dia é um dia importante para a democracia, é um dia em que o voto é direto, o voto é direto numa individualidade, numa pessoa", ao contrário das votações para as eleições legislativas, que "são dispersados segundo determinadas regras", disse o candidato presidencial após votar na Escola Básica Manuel da Maia, em Campo de Ourique, Lisboa.

Manuel João Vieira confessou que em algumas eleições chegou a fazer "um dó li tá" para escolher em quem depositar o seu voto, mas desta vez disse que não tinha deixado a sua escolha ao acaso.

O candidato presidencial referiu ainda que a abstenção, "nos últimos 20 anos, tem sido historicamente muito elevada", defendendo que "há muita gente que se importa simplesmente mais com o futebol do que com a política".

"São capazes de ir ao estádio ver o futebol, mas a política não é uma coisa assim", disse, aludindo que as pessoas não estão mais interessadas na política porque os deputados "não estão a dar toques na Assembleia da República".

Mais de 11 milhões de eleitores são hoje chamados a escolher o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de mandatos.

São 11 os candidatos aceites, um número recorde.

Se um dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos será eleito já hoje chefe de Estado. Caso contrário, haverá uma segunda volta, em 08 de fevereiro, com os dois mais votados no sufrágio.

No boletim de voto constam 14 nomes, incluindo os de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa, cujas candidaturas não foram aceites pelo Tribunal Constitucional devido a irregularidades processuais.

As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Para o sufrágio de hoje estão inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.