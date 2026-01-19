Tráfego médio diário ponderado na Via Rápida aumentou 5,2%

A contagem de tráfego rodoviário na Madeira, em 2025, aumentou 4,8% na Via Rápida e 6,7% nas Vias Expresso face a 2024, segundo dados da Direção Regional de Estradas (DRE), divulgada hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira. "O tráfego de veículos ligeiros registou um aumento em ambas as vias concessionadas (+4,8% na Via Rápida; +6,6% nas Vias Expresso), o mesmo sucedendo no tráfego de pesados (+4,0% na Via Rápida; +11,8% nas Vias Expresso)".

Dados que colocam em números uma realidade sentida por quem circula nas mesmas e que, curiosamente, no último trimestre foi menos expressivo na Via Rápida e mais na Via Expresso do que no restante do ano. "Reduzindo o âmbito da análise ao 4.º trimestre de 2025, observa-se que as variações homólogas da contagem de tráfego rodoviário foram de +3,3% na Via Rápida e +7,2% nas Vias Expresso".

"Em 2025, foram registados, em termos médios por dia, 39,6 mil veículos na Via Rápida e 7,9 mil nas Vias Expresso, representando aumentos homólogos de 5,2% e de 7,4%, pela mesma ordem", aponta a DREM. "Tal como nas contagens, foi a evolução do tráfego de ligeiros (+5,2% na Via Rápida; +7,3% nas Vias Expresso) a determinar a variação global, pois a reduzida expressão do tráfego dos veículos pesados (2,2% e 2,1% do total, respetivamente) pouco condicionou a evolução do indicador no seu conjunto (+4,5% na Via Rápida; +13,6% nas Vias Expresso)", destaca.

Foto DREM

"De notar", frisa a DREM, que, no 4.º trimestre de 2025, o tráfego médio diário ponderado cresceu 3,2% na Via Rápida e 7,2% nas Vias Expresso".

Refira-se que "o tráfego médio diário ponderado corresponde ao número de veículos, que, em média, percorrem todos os dias o comprimento de cada estrada".

Em termos de crescimento anual, o tráfego médio diário ponderado na Via Rápida aumentou em quase 2 mil veículos (1.961) entre 2024 (37.678) e 2025 (39.639).