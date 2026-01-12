Investimento em vinhos saiu caro

Bom dia. Entre muitas notícias de interesse geral, destacamos nos jornais de hoje aquela que o jornal Público traz sobre uma alegada burla com investimento em vinhos que, aparentemente nunca existiram, lesando centenas de portugueses, sem contar tantos outros pela Europa e Mundo, num negócio que teve origem no Reino Unido. São milhões de euros de rombo em quem apostou em comprar vinho...

No Público:

- "Centenas de portugueses lesados em negócio de investimentos em vinhos"

- "Protestos alastram. Trump convoca reunião para discutir opções para o Irão"

- "Direcção Executiva do SNS trava contratações nos hospitais, mas exclui médicos dos limites"

- "Literatura. Vinte livros a reler nos 50 anos da morte de Agatha Christie"

- "Presidenciais. Seguro aponta ao eleitorado AD sem 'discutir na lama', Mendes já pede explicações à ministra"

- "Municípios. CCDR vão a votos: eleições mobilizam 10.700 autarcas e só Norte terá confronto"

- "Bruxelas. UE aprova plano português de 5,8 mil milhões para a defesa"

- "Desinformação. No TikTok, as mentiras sobre saúde têm perna longa"

- "Ambiente. Recuperar 3400 km de rios até 2030 vai custar 180 milhões"

No Correio da Manhã:

- "Crime violento na Amadora. ADN de ama em carro trama patroa assassina"

- "Benfica. Mourinho queria reforços já no dragão"

- "FC Porto. Farioli renova na véspera do clássico"

- "Sporting. Luis Guilherme aponta ao onze"

- "Caos na saúde. Proteção civil e Liga em guerra de ambulâncias"

- "Património dos políticos. Governante tem bónus fiscal no IRS"

- "Venezuela. Luta de poder limita libertação de presos"

- "Presidenciais. Milhares votaram com campanha ainda na estrada"

- "Habitação. Portugal tem mais de 700 mil casas vazias"

- "Educação. 32 milhões para reduzir número de alunos sem aulas"

No Jornal de Notícias:

- "Mais de 850 presos exigem indemnizações por más condições das cadeias"

- "Marcelo Rebelo de Sousa prevê luta renhida"

- "Presidenciais. Seguro e Cotrim estão isolados. Marques Mendes pode não passar à segunda volta"

- "Irão. Cerca de 500 mortos nos protestos contra o regime"

- "Renovação. Francesco Farioli na 'famiglia portista' até 2028"

- "Música. Salvador Sobral integra novo espetáculo em Lisboa"

- "Gaia. Fiéis indignados com mudança de bancos em igreja"

- "Porto. Polícias desviaram carteira com mil euros"

- "Tecnologias. Academia Digital formou 40 mil com cursos gratuitos"

No Diário de Notícias:

- "PJ lança campanha inédita contra a radicalização 'online' de jovens"

- "Irão. Repressão de protestos pelo regime dos 'ayatollahs' provoca centenas de mortos. Trump ameaça intervir"

- "Reportagem. António Filipe ataca 'consenso neoliberal' em comício com líder comunista em Lisboa"

- "António Filipe Pimentel: 'O Museu Gulbenkian ganhou uma centralidade que não tinha na instituição. Essa foi a minha luta aqui'"

- "Habitação. Preço das casas subiu quatro vezes mais do que salários em 10 anos"

- "Legado. Só candidatos do centrão evitaram ataques a Marcelo Rebelo de Sousa"

- "Antissemitismo. Restaurante israelita Tantura fecha em Lisboa após atos de vandalismo"

- "Diplomacia. Depois da visita à China, pragmatismo sul-coreano testado no Japão"

No Negócios:

- "BES. Banco de Portugal ganha processo contra grandes fundos"

- "Conversa Capital. Tiago Oliveira [líder da CGTP]. Lei laboral: 'Governo está a contar com a IL e o Chega'"

- "Investidor privado. Impostos: o que podem esperar empresas e famílias do acerto de contas com o Fisco"

- "Santa Casa. Misericórdia de Lisboa põe 12 imóveis em hasta pública"

- "Automóveis vão passar a ter desconto no IUC no primeiro ano de matrícula"

- "'Commodities' tornaram-se favoritas no ano dos ETF"

No O Jornal Económico:

- "BPF vai ter linha para cooperativas de habitação"

- "Acordo Mercosul-UE cria mercado de 700 milhões"

- "Contraproposta da UGT à reforma laboral do Governo"

- "Futura CEO. Isabel Guerreiro lança quinto Work Café do Santander"

- "Petrolíferas com pouca vontade de investir 100 milhões na Venezuela..."

- "... e líderes da Gronelândia rejeitam ofensiva de Donald Trump"

- "Consumo recorde de energia para responder ao frio polar"

- "Redução do IVA na habitação satisfaz setor, mas pede rapidez"

- "Parlamento rejeita propinas obrigatórias ou no fim do curso"

- "Espanha e Portugal lideram ganhos nas bolsas"

No O Jogo:

- "FC Porto. Azul no branco. Farioli renova por uma época e fica ligado até 2028. Cláusula sobe para 20 MEuro mas mantém-se nos 15 MEuro nas janelas de verão e inverno"

- "Farioli: 'Prova de confiança fantástica que o clube decidiu dar-nos'"

- "André Villas-Boas: 'Desde que chegou houve uma renovação do conceito de união'"

- "V. Guimarães. A noite mais longa. Milhares de adeptos receberam a equipa e fizeram a festa no Toural até de madrugada"

- "Benfica. Nápoles pede 35 MEuro por Lucca. Águias tentam cortar na opção de compra e nos 2 MEuro de empréstimo pelo ponta-de-lança"

- "Sporting. Varandas com investimento de 200 MEuro no ataque. Faye faz superar marca na presidência"

- "I Liga. Nacional 3-3 Santa Clara. Moreirense 1-0 Tondela"

- "Taça de Portugal. Torreense 3-1 Leiria"

No A Bola:

- "Confiança ilimitada antes do clássico. Dragões renovam com Farioli até 2028. Cláusula de rescisão sobe para Euro20 milhões. Felipe Sánchez é o novo adjunto"

- "'É uma grande emoção para mim', diz o treinador"

- "Villas-Boas: 'É um líder forte que percebe os princípios do FC Porto'"

- "Benfica. Dupla da formação no Dragão. António Silva ou Gonçalo Oliveira ao lado de Tomás Araújo. Conheça o perfil do central de 19 anos"

- "Thiago Almada volta ao radar mas negócio é muito difícil"

- "Lucca para fechar esta semana"

- "Sporting. Luís Guilherme, o perfil discreto de uma pérola. Brasileiro formou com Endrick e Estêvão o triângulo mágico do Palmeiras. Extremo é antivedeta e muito dedicado à família"

- "Ioannidis falha Casa Pia por lesão"

- "Nacional. Guimarães saiu à rua. Festa pela conquista da Taça da Liga só terminou perto de amanhecer"

E no Record:

- "Gigante do Nápoles. Águia insiste em Lucca. Clubes voltam hoje a conversar pelo ponta-de-laça de 2,01 metros"

- "Sporting. Faye atrasado. Há acordo de verbas mas falta acertar tranches da transferência"

- "FC Porto. Farioli até 2028"

- "V. Guimarães. Heróis recebidos em euforia"

- "Liga Moreirense 1-0 Tondela. Nacional 3-3 Santa Clara"

- "Taça de Portugal. Torriense 3 U. Leiria1. Torres Vedras nas meias"

- "Fut. Feminino. Racing Power 2 Sporting 3. Telma dá vitória"