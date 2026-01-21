Iniciativa "Sê o exemplo, Vive Saudável. Dá Vida" mobiliza Francisco Franco

A Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira está a promover o concurso "Sê o exemplo, vive saudável. Dá vida", junto dos alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, no âmbito da parceria com o Banco de Afetos da escola.

Neste concurso, que decorre até 28 de Janeiro, podem participar todos os alunos da Francisco Franco com uma frase, poesia, verso, desenho ou objeto que expressem as ideias de Saúde, Solidariedade e Doação.

"Os trabalhos, de cariz individual, devem ser entregues às professoras coordenadoras do Banco de Afetos num envelope fechado, com a identificação do aluno/a no exterior do envelope, fazendo referência ao concurso. Podem, ainda, ser deixados na receção da escola", informa. "Os três melhores trabalhos serão premiados, estando a cerimónia pública de entrega de prémios prevista para a última semana de Fevereiro".

Refere a nota que "este concurso, que surge na sequência da parceria entre a Associação de Dadores de Sangue da RAM e o Banco de Afetos da Escola Secundária de Francisco Franco, pretende sensibilizar a comunidade escolar e meio envolvente para a importância de hábitos de vida saudáveis, a promoção da qualidade de vida comunitária, a defesa do bem-estar e, ainda, a sensibilização para a prática de comportamentos sociais benéficos à saúde, coesão e solidariedade social", conclui.