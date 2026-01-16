ARM investe 786 mil euros em três novas viaturas de recolha de resíduos

A Águas e Resíduos da Madeira apresentou hoje três novas viaturas pesadas destinadas à recolha de resíduos sólidos urbanos, num investimento total de 786.500 euros, integralmente suportado pelo orçamento da empresa.

De acordo com o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, este investimento insere-se numa estratégia contínua de reforço das infra-estruturas e dos equipamentos afectos ao sector dos resíduos, visando colmatar uma das principais dificuldades actuais: o envelhecimento do parque automóvel.

As viaturas actualmente ao serviço apresentam uma idade média de 16 anos, o que torna necessária a sua renovação progressiva.

O governante sublinhou que o crescimento económico da Região, aliado ao aumento do turismo e do consumo, tem tido impacto directo na produção de resíduos. Em 2025, as instalações da empresa registaram a recepção de cerca de 166.500 toneladas de resíduos, o que representa um aumento de 8% face a 2024.

A estação de tratamento operou praticamente 365 dias por ano, com paragens apenas para manutenção, enquanto a incineradora registou um volume de 130.000 toneladas incineradas, números que traduzem um acréscimo significativo da actividade e novos máximos operacionais.

As três novas viaturas agora apresentadas vão operar nos cinco concelhos onde a empresa assegura a recolha em baixa de resíduos, podendo ser afectas, consoante as necessidades, a municípios como Câmara de Lobos, Santana ou Machico, substituindo progressivamente viaturas com maior desgaste.

Paralelamente, encontra-se já em curso um procedimento para a aquisição de mais três viaturas, destinadas a reforçar as transferências de resíduos entre infra-estruturas, nomeadamente entre a Ribeira Brava, Porto Novo e Meia Serra. Também este investimento será suportado pelo orçamento da empresa.

Nuno Maciel considerou que a aposta nas infra-estruturas e nos equipamentos de recolha e tratamento de resíduos é um desafio inevitável face ao desenvolvimento da Região, sublinhando que o Governo Regional está a preparar-se para dar respostas que permitam melhorar a qualidade ambiental e a eficiência do serviço prestado.

O secretário regional deixou ainda um apelo à população para uma maior consciencialização ambiental, defendendo a redução da produção de resíduos, a separação adequada e a entrega selectiva como pilares essenciais de um sistema sustentável.