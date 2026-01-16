Morreu o escultor Francisco Simões

Morreu, esta sexta-feira, 16 de Janeiro, o escultor madeirense Francisco Simões.

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, confirmou o falecimento, deixando uma nota de pesar nas suas redes sociais.

"O Francisco Simões partiu sem dizer um adeus. Coisa dele, a de chegar, fazer a festa e partir, sem grandes despedidas. Ficou por realizar aquele prometido jantar que iria selar, mais uma vez, uma Amizade de décadas. Militávamos em campos políticos opostos, mas não é que tantas vezes tínhamos posições comuns sobre os mais diversos assuntos", começa por referir.

Diz que o teve o "grato prazer" de ter impulsionado a exposição do Francisco e dos seus amigos, na Assembleia Legislativa. "Foi o seu último grande momento na ilha, com quem tinha uma relação de atração e de afastamento, conforme os tempos e os dias. Ora queria ficar, ora desejava partir, mas voltava sempre. Hoje partiu para a eternidade."

O escultor chegou a 'dividir-se' entre o continente e a Madeira, tendo criado o Centro das Artes Francisco Simões, sediado na freguesia de São Roque, no Funchal.