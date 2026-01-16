CNE informa que boletins da 2.ª volta terão apenas dois candidatos

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) informa, através de um comunicado enviado às redacções, que boletins de voto para a segunda volta das eleições presidenciais de 2026 vão ser impressos e distribuídos, no território nacional e no estrangeiro, apenas com os dois candidatos apurados para o segundo sufrágio.

A informação é válida tanto para o voto antecipado como para os dias oficiais de votação. "Qualquer informação em contrário não corresponde à verdade", refere.

Esclarece ainda que se, em situação excepcional, houver algum local no mundo em que tais boletins de voto não sejam recebidos a tempo, só nesse caso é que será utilizado o do primeiro sufrágio, como se impõe.