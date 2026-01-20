Trump diz que fez mais do que qualquer presidente pela NATO

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que "nenhuma pessoa ou presidente fez mais pela NATO", numa mensagem dirigida aos países da Aliança, vários dos quais ameaçou com tarifas por enviarem tropas para a Gronelândia.

"Nenhuma pessoa ou presidente fez mais pela NATO do que o Presidente Donald J. Trump. Se eu não tivesse assumido o cargo, a NATO não existiria agora. Teria sido relegada para o esquecimento. Triste, mas verdade!", escreveu Trump na sua rede Truth Social.

A declaração surge depois de o chefe de Estado norte-americano ter anunciado, no sábado, a imposição de tarifas de 10% sobre todos os produtos provenientes da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia, a partir de fevereiro.

Trump acrescentou que essas tarifas aumentarão para 25% a partir de 01 de junho, justificando a medida com o envio de tropas por parte desses países para reforçar a presença militar na Gronelândia.

Desde que regressou ao poder, há exatamente um ano, Trump tem insistido que os Estados Unidos precisam de assumir o controlo da Gronelândia por razões de "segurança nacional".

Nas últimas semanas, o Presidente norte-americano intensificou a retórica, afirmando que pretende comprar a ilha, território autónomo sob soberania da Dinamarca, e que Washington a tomará "a qualquer custo".

As declarações provocaram forte indignação entre líderes europeus, que rejeitam qualquer alteração unilateral ao estatuto do território.

Após o anúncio das tarifas, aumentaram também na União Europeia (UE) os apelos para a suspensão da ratificação do acordo comercial assinado com Washington no verão passado.

Alguns Estados-membros e eurodeputados defenderam ainda a utilização do instrumento anticoerção do bloco, conhecido como "bazuca" comercial da UE, como resposta às ameaças norte-americanas.