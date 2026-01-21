Maior sindicato de maquinistas de Espanha anuncia greve geral após acidentes

O sindicato espanhol de maquinistas de comboios Semaf anunciou hoje uma "greve geral" para reivindicar garantias de segurança na rede ferroviária de Espanha, depois dos acidentes desta semana, em que morreram mais de 40 pessoas.

O Semaf, que diz representar 85% dos maquinistas espanhóis, confirmou hoje a morte de um maquinista de 28 anos, que estava ainda em formação, no acidente com um comboio suburbano na Catalunha, na terça-feira à noite.

Neste comboio seguiam quatro maquinistas, o principal e outros três em estágio, disse a polícia catalã.

Outro maquinista espanhol morreu no acidente com comboios de alta velocidade, no domingo, em Adamuz, Córdova, na Andaluzia.

Num comunicado, o sindicato Semaf disse hoje que vai convocar "uma greve geral" com "o objetivo de exigir que seja garantida a segurança e a fiabilidade da rede" ferroviária.

O sindicato, que não avança com datas concretas para a paralisação, considera "inadmissível a deterioração" da rede ferroviária espanhola e pediu medidas urgentes, assim como que sejam responsabilizadas penalmente "as pessoas encarregadas de garantir a segurança da infraestrutura".

Os comboios suburbanos da Catalunha estão todos parados hoje, depois do acidente de terça-feira à noite, para serem inspecionadas todas as vias, por decisão da empresa Adif, que gere as infraestruturas ferroviárias em Espanha.

O sindicato Semaf pediu hoje que não se retome o serviço "sem as garantias de segurança suficientes para a circulação"

Por outro lado, apelou à suspensão de todas as ligações em Espanha que estejam a viver "situações similares à da Catalunha", nomeadamente, "condições meteorológicas adversas".

O acidente na Catalunha, nordeste de Espanha, em que morreu um maquinista estagiário e 37 pessoas ficaram feridas, cinco delas com gravidade, ocorreu quando o comboio chocou com um muro de contenção que derrocou devido, aparentemente, segundo as autoridades locais, ao temporal e às chuvas fortes que atingem a região.

Houve ainda registo de outro acidente, no mesmo dia, com outro comboio suburbano na região que chocou com uma pedra caída na via, não tendo neste caso havido qualquer tipo de vítimas.

A Adif revelou que foi detetada também uma árvore caída numa das linhas, além de ter registado outras incidências, e garantiu que a empresa está a trabalhar para solucionar todos estes problemas com a maior brevidade possível.

Quanto ao acidente de domingo em Adamuz, na Andaluzia, em que morreram pelo menos 42 pessoas, envolveu dois comboios de alta velocidade e estão a ser investigadas as causas, com a investigação a centrar-se num possível problema nos carris ou nas rodas de uma das carruagens, segundo o Governo espanhol.

As autoridades afastaram a possibilidade de sabotagem neste acidente, e dizem também não haver indícios de erro humano.

No comunicado de hoje, o sindicato Semaf recomenda aos maquinistas que não se sintam em condições de trabalhar, devido "á carga emocional" provocada pelos acidentes desta semana, que não o façam e o comuniquem às chefias.