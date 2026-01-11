PSP alerta para perigos de encontros marcados através da Internet

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) alerta para os riscos de encontros combinados através da Internet ou redes sociais, referindo que exigem cautela redobrada.

Através de uma publicação nas redes sociais, a PSP refere que uma conversa aparentemente inocente pode esconder riscos reais. "A insistência, o pedido de sigilo ou a sugestão de locais isolados são sinais de alerta que não devem ser ignorados", menciona.

Neste sentido, deixa recomendações: evitar encontros em locais isolados ou fora de horas, preferir sempre espaços públicos e movimentados, informar alguém de confiança sobre onde vai e com quem vai se encontrar e, por fim, nunca partilhe dados pessoais ou financeiros.

"Confie no seu instinto e coloque sempre a sua segurança em primeiro lugar. Em caso de suspeita ou perigo, contacte de imediato as autoridades", termina.