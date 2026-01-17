Mariana Vargem é vice-campeã nacional

A atleta madeirense Mariana Vargem sagrou-se hoje vice-campeã nacional de atletismo de estrada 10 km.

A prova que se realizou na Figueira da Foz, percorreu todo o litoral daquela cidade costeira de Portugal continental.

Mariana Vargem apenas foi superada pela campeoníssima atleta Mariana Machado, do SC Braga (fez o 'tetra', contando já com cinco títulos no currículo), e que completou a prova em 32 minutos e 8 segundos, superando a madeirense por exactos 8 segundos.

Nestas que são a 33.ª edição dos Campeonatos Nacionais de Estrada 10 km, a atleta do Ludens Clube de Machico superou várias outras favoritas ao pódio.