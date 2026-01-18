Candidatura de Ventura fala em "noite histórica" e acredita na passagem à 2.ª volta

O secretário-geral do Chega, Pedro Pinto, considerou hoje que o país está perante "uma noite histórica" e manifestou-se confiante na passagem de André Ventura à segunda volta das eleições presidenciais contra António José Seguro.

"As primeiras projeções indicam que estamos perante uma noite histórica. Uma noite onde, como também já se previa, irá haver uma segunda volta e, em princípio, tudo indica que André Ventura estará nessa segunda volta", afirmou Pedro Pinto, no Hotel Marriott, em Lisboa.

O dirigente do Chega - partido liderado por André Ventura e que apoia a sua candidatura a Belém - reagia às projeções dos resultados eleitorais divulgadas pela RTP, SIC e TVI/CNN, que apontam para uma segunda volta das eleições presidenciais disputadas entre António José Seguro, em primeiro lugar, e André Ventura ou Cotrim de Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal).

Pedro Pinto afirmou que a passagem à segunda volta foi o objetivo traçado pela candidatura, apesar de, durante a campanha, Ventura ter afirmado por diversas vezes que queria passar à segunda volta em primeiro e com "larga margem".

O dirigente antecipou uma "noite longa" e pediu aos apoiantes presentes que aguardem serenamente.

"Vamos estar calmos, vamos estar serenos, vamos ter fé", acrescentou.

Pedro Pinto fez ainda questão de se congratular com "a grande derrota que a extrema-esquerda teve e que todos os candidatos da extrema-esquerda tiveram nestas eleições presidenciais", momento no qual os presentes na sala aplaudiram efusivamente.

No momento de divulgação das primeiras projeções, os apoiantes na sala, incluindo vários deputados, gritaram "Ventura" repetidamente e manifestaram-se satisfeitos.