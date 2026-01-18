Dia e noite eleitoral com informação complementar no DIÁRIO

As Presidenciais terão emissão multimédia no DIÁRIO que é difundida em vários meios complementares.

Estamos "no ar" desde as oito da manhã, tanto no dnoticias.pt, como nas rádios TSF-Madeira e Praia e nas nossas redes sociais, com informação a toda hora e desafios interactivos a que se juntará a zona de resultados depois das 20h, hora em que as urnas fecham nos Açores.

Ronda pela Região às 10h

Depois da primeira ronda pela Região feitas às 10h, teremos ainda noticiários regionais nas rádios às 14 e 18h, apresentados por Rúben Santos, e emissão especial regional conduzida por Ricardo Miguel Oliveira, após as projecções das oito da noite, com os comentários no estúdio da TSF feitos por Bruno Melim, Nuno Morna e Paulo Cafôfo.

Depois da análise regional, voltaremos à emissão nacional para as reacções dos candidatos e dos dois mais votados, na mais do que provável segunda volta, a julgar pelos indicadores colhidos nas várias sondagens.

Nas redes, em especial no Facebook, para além de toda a informação publicada, haverá espaço para debates e comentários dos mais de 378 mil seguidores do DIÁRIO.

Às opiniões juntaremos informações diversas, reacções e os resultados que surgem a qualquer hora durante a noite eleitoral. Tudo para seguir no nosso agregador.