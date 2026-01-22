Governo brasileiro expressa "grande orgulho" por nomeações aos Óscares

A ministra brasileira da Cultura, Margareth Menezes, disse hoje que as nomeações do filme "O Agente Secreto" para os Óscares são motivo de "grande orgulho" para todos os brasileiros, e enalteceu a robustez do setor.

"O audiovisual brasileiro repete um grande feito ao ser reconhecido internacionalmente por suas produções, atuações e direções. Esse reconhecimento é motivo de grande orgulho para todos nós que defendemos a nacionalização dos recursos, o fortalecimento das políticas públicas e os avanços do setor dentro e fora do país", disse Menezes, citada em comunicado, no qual é lembrado o apoio do Fundo Setorial do Audiovisual ao filme de Kleber Mendonça Filho.

"O Agente Secreto" foi nomeado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator Principal (Wagner Moura, a fazer uma estreia do Brasil na categoria) e Melhor Casting.

O Ministério da Cultura do Brasil lembra que "O Agente Secreto" registou mais de 1,2 milhões de espectadores no país, sendo um resultado inédito "para uma produção realizada fora do eixo Sul-Sudeste [de Minas Gerais a Rio Grande do Sul, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro], reafirmando a diversidade territorial do cinema brasileiro".

O Governo brasileiro realçou ainda a nomeação do diretor de fotografia Adolpho Veloso, pelo trabalho realizado para o filme "Train Dreams", da Netflix, também hoje nomeado para os Óscares.

Na edição do ano passado dos Óscares, o Brasil fez história ao vencer pela primeira vez a categoria de Melhor Filme Internacional com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, tendo Fernanda Torres sido nomeada para Melhor Atriz Principal, repetindo a façanha da mãe, Fernanda Montenegro, em 1998, com "Central do Brasil".

A 98.ª edição dos Óscares vai acontecer no dia 15 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, nos Estados Unidos da América.

A cerimónia vai voltar a ser apresentada pelo humorista Conan O'Brien.