Marcelo expressa pesar a Felipe VI por vítimas de acidente ferroviário em Espanha

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou hoje pesar ao monarca espanhol, Felipe VI, pelas vítimas de um acidente ferroviário em Córdoba, no sul de Espanha, que provocou pelo menos 21 mortos.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, o chefe de Estado manifesta ao Rei de Espanha "o seu pesar pelas consequências trágicas do descarrilamento de dois comboios de alta velocidade no município espanhol de Adamuz, em Córdoba, que causou a morte de múltiplos passageiros e dezenas de feridos".

"Neste momento de profunda tristeza, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa transmite sentidas condolências e solidariedade aos familiares de todos os que perderam a vida e a rápida recuperação dos feridos", lê-se na mesma nota.

Segundo o último balanço das autoridades espanholas, divulgado cerca das 23:00, pelo menos 21 pessoas morreram e 25 ficaram feridas com gravidade no acidente de hoje com dois comboios de alta velocidade em Córdoba, e mais de 100 pessoas ficaram feridas.