Pinto Luz expressa solidariedade e disponibiliza apoio devido a acidente de comboios

O ministro das Infraestruturas de Portugal manifestou hoje solidariedade para com Espanha na sequência do acidente ferroviário ocorrido na Andaluzia, sublinhando disponibilidade das entidades portuguesas para prestar apoio, no âmbito da cooperação institucional e técnica entre os dois países.

"O acidente ferroviário que aconteceu em Espanha, na Andaluzia, é uma tragédia. Enviei ao meu homólogo espanhol a minha solidariedade, assim como a disponibilidade das entidades portuguesas para, no quadro da cooperação institucional e técnica entre os dois países, prestar o apoio e a colaboração que venham a ser considerados úteis", escreveu Miguel Pinto Luz numa publicação na rede social X.

O governante acrescentou: "Neste momento, os nossos pensamentos estão com as vítimas, os seus familiares, os profissionais envolvidos e todo o povo espanhol".

Pelo menos 39 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no acidente ocorrido no domingo com dois comboios de alta velocidade em Córdoba, sul de Espanha, segundo o mais recente balanço das autoridades.

O acidente ocorreu no município de Adamuz (Córdoba) e envolveu dois comboios de alta velocidade, um da empresa privada Iryo (que tinha como destino Madrid), e outro da empresa pública Renfe (que seguia em sentido contrário, para Huelva, perto da fronteira com Portugal, com o Algarve).

Os três últimos vagões do comboio Iryo descarrilaram e invadiram outra via, onde circulava o comboio da Renfe.

O comboio da companhia Iryo, que tinha partido de Málaga às 18:40 de domingo com destino a Puerta de Atocha (Madrid) com 317 pessoas a bordo, descarrilou às 19:39 locais, mais uma hora do que em Lisboa, e invadiu a via contígua, pela qual circulava, nesse mesmo momento, outro comboio da Renfe com destino a Huelva, que também descarrilou.

Os vagões do comboio da Iryo colidiram com os dois primeiros vagões do comboio da Renfe, que foram projetados e caíram por um aterro de cerca de quatro metros.