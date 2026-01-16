Autarquia do Funchal reforça equipas de limpeza com 16 operacionais

A Câmara Municipal do Funchal, através do seu Departamento de Ambiente, reforçou as equipas de limpeza urbana com a contratação de 16 novos trabalhadores operacionais, que vão desempenhar funções na recolha de resíduos e na limpeza de espaços públicos da cidade.

A maioria destes trabalhadores inicia funções no próximo dia 20 de Janeiro, integrando as equipas dos vários turnos de trabalho, de terça-feira a sábado.

A cerimónia de assinatura dos contratos de trabalho decorreu esta tarde, na sala da Assembleia Municipal, contando com a presença da vereadora do Ambiente, Paula Jardim Duarte, e do vereador com o pelouro dos Recursos Humanos, Diogo Gomes Barreto.

Esta contratação visa colmatar a falta de recursos humanos resultante de situações de aposentação, baixas prolongadas, acidentes de trabalho e falecimentos.

Ainda ao longo deste ano, o Município do Funchal prevê a contratação de mais cantoneiros de limpeza, recorrendo à bolsa de recrutamento do respetivo procedimento concursal, reconhecendo a importância fundamental das funções desempenhadas por estes trabalhadores para a qualidade de vida dos munícipes e de quem visita a cidade.

Este reforço permitirá aumentar a eficácia das operações diárias de recolha de resíduos e limpeza urbana, respondendo de forma mais célere às necessidades da cidade e às exigências crescentes decorrentes do aumento da população residente e do fluxo turístico, mantendo a cidade limpa e cuidada.