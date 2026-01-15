“Apoios e programas sociais são prioridade”

Marco Caldeira, director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, marcou presença na sessão solene do Dia da Freguesia de Santa Cruz em representação do presidente do Governo Regional, sublinhando a honra de estar presente e o apreço pelo território, pelas tradições e pelas pessoas da freguesia.

O orador deu especial destaque aos apoios e programas sociais, sublinhando o PROAGE, que suplementa o rendimento do trabalho e promove o equilíbrio financeiro das famílias, e os programas Mais Visão Sénior, Mais Visão Crianças e Jovens e Mais Físico, destinados ao bem-estar e desenvolvimento das crianças, jovens e seniores. Referiu ainda investimentos na recuperação e melhoria dos Centros de Saúde de Santa Cruz e da Camacha, reforçando o compromisso do Governo Regional com a saúde e a qualidade de vida da população.

Marco Caldeira destacou também a participação comunitária, incentivando estratégias colectivas para uma freguesia mais dinâmica e participativa, e a agricultura sustentável, com atenção especial à produção de cebola e à utilização de linhas de apoio do quadro comunitário anual, como o PEPAC, para particulares e entidades públicas.

O director regional concluiu sublinhando que identidade, tradição e coesão social são fundamentais para o desenvolvimento equilibrado e para a melhoria das condições de vida da comunidade de Santa Cruz.