Presidenciais, extremismo e Trump dominam as manchetes desta quinta-feira

As eleições presidenciais, o crescimento do extremismo e a política internacional marcam as primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 22 de Janeiro, num dia em que a actualidade política e social se cruza com a agenda desportiva europeia.

O tema das Presidenciais de 2026 ganha forte destaque. A Visão fala numa “democracia em jogo”, sublinhando que, quatro décadas depois, a eleição do Presidente da República volta a ser decidida à segunda volta, num contexto que coloca em causa o futuro do regime democrático. Vários jornais assinalam a ausência de um candidato claramente “ao centro” e a neutralidade assumida por Luís Montenegro, enquanto o Correio da Manhã destaca sinais de apoio a António José Seguro por parte de António Costa e Cavaco Silva.

O extremismo de direita é outro dos temas centrais do dia. Correio da Manhã, Público, Jornal de Notícias e Diário de Notícias dão relevo às investigações ao grupo neonazi 1143, que terá preparado uma milícia para combate urbano. O DN avança que os membros do grupo estão indiciados por 94 crimes, envolvendo incitamento à violência, armas e munições, enquanto o CM destaca ligações do cabecilha a círculos políticos e declarações polémicas de antigos militantes.

Na política internacional, Donald Trump volta a ocupar espaço de relevo. Vários jornais referem o recuo do antigo presidente norte-americano na ameaça de tarifas sobre a Gronelândia, após contactos diplomáticos, embora mantendo a intenção de negociar o controlo estratégico do território. O tema é abordado tanto pela imprensa generalista como pela económica, que alerta para os impactos geopolíticos e económicos destas posições.

A Segurança Social e a Função Pública surgem também em evidência. O Correio da Manhã destaca o reforço da “almofada” das pensões para 47,5 mil milhões de euros, enquanto Público e Negócios apontam para avanços nos aumentos salariais da Função Pública já a partir de fevereiro e explicam o que muda com o novo acordo.

No plano social, o Diário de Notícias chama a atenção para a discriminação sentida por alunos estrangeiros nas escolas, enquanto o Público destaca o impacto da autodeclaração de doença, que já retirou 1,3 milhões de baixas dos centros de saúde.

O desporto fecha muitas primeiras páginas, com a derrota do Benfica frente à Juventus a marcar a atualidade. As águias ficam dependentes de terceiros para continuar na Liga dos Campeões, enquanto FC Porto e Sp. Braga procuram assegurar o apuramento na Liga Europa. O mercado de transferências, em particular no Sporting, e o Europeu de andebol também merecem destaque.

Títulos dos jornais de hoje:

Visão

- "2026. Democracia em jogo. Quatro décadas depois, a eleição do Presidente volta a ser decidida à segunda volta. Apesar de a divisão de 2026 poder parecer semelhante à de 1986, agora o que está em causa é o futuro do regime democrático"

- "Como o duelo entre Soares e Freitas fraturou o país"

- "Trump. A estratégia de chantagem permanente"

- "Memória. O último voo do Yankee Clipper para Lisboa"

- "Youtube. O gigante à conquista do mundo"

- "Se7e. A 'nova' rua das Portas de Santo Antão"

Correio da Manhã

- "Cabecilha de gang neonazi fiel a André Ventura. Ex-militante da formação política do candidato presidencial comanda grupo radical 1143 no Sul"

- "Rui Roque, que defendeu a ideia de retirar os ovários às mulheres que abortam, foi expulso do partido, mas apela ao voto no seu líder"

- "Juventus 2 Benfica 0. Benfica derrapa na Champions"

- "Anuncia princípio de acordo. Trump garante que não vai usar força na Gronelândia"

- "Presidenciais. António Costa e Cavaco indiciam voto em Seguro"

- "Seia. Sapador florestal denuncia colegas por violação"

- "Montemor-o-Novo. Médico e bombeiros julgados por morte de menina"

- "Segurança Social. 'Almofada' das pensões sobe para 47,5 mil milhões"

- "FC Porto e Sp. Braga na Liga Europa. Dragões e guerreiros querem assegurar passagem"

- "Faye oficializado no leão. 'Vou conquistar muitos títulos no Sporting'"

Público

- "Autodeclaração de doença já retirou de centros de saúde 1,3 milhões de baixas"

- "Fórum de Davos. Trump quer 'negociações imediatas' sobre Gronelândia e retira ameaça de tarifas"

- "Presidenciais. Sem candidato 'ao centro', Montenegro mantém neutralidade"

- "Moçambique. A estranha tese de suicídio de um banqueiro português com uma facada nas costas"

- "Futebol. Benfica cai em Turim e fica dependente de terceiros para se manter na Champions"

- "Entrevista Público-Renascença. A provar-se tortura no Rato, foi 'estupidez e loucura'. Paulo Santos, líder sindical da PSP, critica o Governo e admite novos protestos"

- "Segurança. Noruega, Suécia, Itália e França demarcam-se do Conselho de Paz"

- "Função pública. Aumentos salariais vão avançar em fevereiro"

- "Extremismo. Grupo 1143 preparava 'milícia' para combate urbano"

Jornal de Notícias

- "Forças de segurança vão ser equipadas com oito mil câmaras corporais"

- "Champions. Juventus 2-0 Benfica. Nos braços da calculadora. Águias obrigadas a ganhar ao Real Madrid e esperar por outros jogos para ainda poderem sonhar"

- "Liga Europa. F. C. Porto. Dragões com teste de fogo em Plzen têm vistas para os oitavos. Braga recebe Nottingham Forest na pedreira"

- "Gronelândia. Trump recua nas tarifas e abre porta a acordo"

- "Porto. Seis dezenas de imigrantes viviam por cima de loja"

- "Ciclismo. Novo Grande Prémio TSF/JN na estrada em setembro"

- "Complemento solidário para idosos bate recorde mas não trava pobreza"

- "Braga. Acertos no metrobus custam 30 milhões"

- "Extremismo. Neonazis iam associar Maomé à pedofilia"

Diário de Notícias

- "Um em cada três alunos estrangeiros diz-se discriminado pelos professores"

- "Presidenciais. Montenegro não dá apoio a ninguém e só PS evitou perguntar-lhe o porquê"

- "Eliana de Almeida Pinto, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais: 'Temos de ser nós a resolver este problema, dos processos AIMA'"

- "Davos. Trump cancela tarifas após conversa com Rutte sobre acordo para o Ártico"

- "Investigação. Incitamento à violência, armas e munições. Membros do 1143 indiciados por 94 crimes"

- "Idosos. Instituições querem 1.700 euros mensais por caso social retirado dos hospitais"

- "Eleições. 'Talismã' Cavaco animou Ventura num final de tarde para os sub-30"

- "Pedro Dias. Junção dos comités Olímpico e Paralímpico 'já está a acontecer'"

- "Estreias. O som e a fúria de Kristen Stewart"

Negócios

- "Trump insiste em ter controlo da Gronelândia, mas recua nas tarifas"

- "Conversa Capital. Manuel Castro Almeida [ministro da Economia]. 'Sines não é uma refinaria, é a refinaria portuguesa. É a única'"

- "Transformar veículos vai ser mais simples"

- "O que muda com o novo acordo da Função Pública"

O Jornal Económico

- "Governo quer refinaria de Sines portuguesa"

- "Trump diz que já há acordo 'de longo prazo' para a Gronelândia"

- "Lei laboral vai ao Parlamento mesmo sem acordo de parceiros sociais"

- "Atraso no acordo com Mercosul tem 'custos elevados' para a UE e Portugal"

- "Venda da Indaqua arranca em fevereiro com valor base de 800 milhões de euros"

- "Champions. Sporting já garantiu 34 milhões mas pode superar os 47"

- "Empresários outra vez preocupados com tarifas"

- "Bruxelas aprova oitavo cheque do PRR nesta quinta-feira"

- "Governo vai aprovar investimentos em mobilidade"

- "AHRESP aplaude novo apoio para aliviar custos"

Record

- "Juventus 2-0 Benfica. Ao tapete. Águia depende de um milagre para conseguir apuramento"

- "Mourinho. 'Era preciso partir a baliza mas estou orgulhoso dos rapazes'"

- "Prestes a assinar. Rafa já está em Lisboa"

- "Sporting. Faye oficial até 2030. 'Vou conquistar títulos'"

- "Plzen-FC Porto. 'Istambul está longe', Farioli diz que é cedo para pensar na final"

- "Arábia Saudita. DamaC 1-2 Al Nassr. Mais um de CR7"

- "Andebol. Alemanha-Portugal. Ataque às meias-finais começa hoje"

- "Nassur Bassem tinha 27 anos. Jogador do Moncarapachense morre em campo"

O Jogo

- "Liga dos Campeões. Juventus 2-0 Benfica. Queda livre. Derrota deixa águias a dependerem de outros resultados na última jornada para se manterem em prova"

- "Pavlidis escorregou e falhou penálti aos 81'"

- "Mourinho: 'Fizemos um jogo forte, com as nossas limitações'"

- "Rafa assina até 2028. Regresso a Lisboa encerra período conturbado no Besiktas"

- "Liga Europa. Plzen-FC Porto. Subir a temperatura do apuramento direto. Uma vitória na Chéquia deixará dragões muito perto dos oitavos de final. Cinco graus negativos previstos para a hora do jogo"

- "Kiwior: 'Dentro do campo estará quente'"

- "Farioli: 'Espero jogo de duelos, de 'bolas sujas'"

- "Braga-Nottingham Forest. Liga Europa. Energia europeia"

- "Vicens: 'Ainda há dias empataram com o Arsenal'"

- "Tikmaz oficializado"

- "Sporting. O novo fado de Faye. Extremo senegalês assinou até 2030 e usará o número 15.'Sou veloz e gosto do um contra um'"

- "St. Juste rescinde e poupa 1 MEuro aos leões"

A Bola

- "Juventus 2-0 Benfica. Retrato de uma Champions. Benfica escorregou sempre que pôde ser feliz na competição"

- "Pavlidis falha penálti devido a escorregadela quando ainda era possível pontuar"

- "Só uma vitória sobre o Real Madrid permitirá manter a esperança"

- "Conjugação de resultados de outros jogos ainda pode dar apuramento"

- "José Mourinho: 'Quando não fazes golo abres portas a poder sofrer, principalmente com equipas deste nível'"

- "Liga Europa. Em busca de menos dois jogos no calendário. Vik. Plzen-FC Porto. SC Braga-Nott. Forest"

- "Carlos Vicens: 'Temos de estar mais unidos que nunca'"

- "Sporting. Leão paga mais por Luis Suárez e agradece muito. Novo objetivo alcançado custa Euro750 mil"

- "Faye oficializado: 'Vou crescer e conquistar títulos'"

- "Europeu de andebol. Alemanha-Portugal. Pedro Tonicher: 'Acreditem em nós'"