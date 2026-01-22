Três pessoas morreram na sequência de disparos em cidade da Austrália

Três pessoas morreram e outra ficou ferida hoje depois de terem sido atingidas por disparos de armas de fogo numa cidade do estado de Nova Gales do Sul, Austrália, disseram as autoridades policiais.

Os serviços de emergência foram chamados para uma morada em Lake Cargelligo, cidade com cerca de 1.500 habitantes, após relatos de disparos de armas de fogo.

Segundo um comunicado da polícia, três pessoas - duas mulheres e um homem - morreram, e outro homem foi transportado para o hospital em estado grave.

A polícia alertou para que a área seja evitada e aos residentes locais que permanecessem no interior das casas onde residem.

Não se conhecem mais detalhes sobre o autor ou autores dos disparos.