As forças russas tomaram durante o último dia duas localidades ucranianas nas regiões de Donetsk e Zaporíjia, informou hoje o ministério da Defesa da Rússia.

As unidades do grupo militar Sul libertaram a localidade de Privolie da república popular de Donetsk, informou o comando militar russo no Telegram.

Além disso, os militares do grupo Vostok (Leste) "libertaram a localidade de Priluki na região de Zaporíjia", acrescentou a Defesa.

Na véspera, a Rússia informou sobre a tomada de outras duas localidades em ambas as regiões ucranianas - Zakitne em Donetsk e Zhovtneve em Zaporiyia -, um dia depois de o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valeri Guerásimov, ter assegurado que em duas semanas de janeiro, as forças russas conquistaram oito assentamentos e mais de 300 quilómetros quadrados de território.