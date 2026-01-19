Presidente da Bulgária anuncia demissão

O Presidente da Bulgária, Rumen Radev, anunciou hoje a demissão, antes das legislativas antecipadas previstas para a primavera, no mais recente episódio da crise política que há cinco anos desestabiliza o país.

"Amanhã [terça-feira], apresentarei a minha demissão do cargo de Presidente da República da Bulgária", afirmou Rumen Radev, de 62 anos, numa declaração oficial à nação.

Este anúncio surgiu após nove anos de Radev no cargo e numa altura em que o país balcânico se encontra sem Governo, depois da demissão do executivo em dezembro de 2025, após uma onda de contestação popular desencadeada pela introdução do euro.

"Hoje, dirijo-me a vós pela última vez como Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de pedir perdão pelo que não consegui fazer. Mas é precisamente a minha convicção de que o conseguiremos um dos principais motivos desta decisão", disse Radev, na mensagem transmitida pela televisão pública búlgara.

Desde a revolta de uma parte da população contra a corrupção, o país - membro da NATO e, desde 01 de janeiro deste ano, da zona euro - mergulhou na instabilidade política.

Em meados de dezembro do ano passado, o Governo de coligação liderado pelo partido conservador GERB demitiu-se após manifestações em Sófia e noutras cidades, apoiadas por Rumen Radev, para condenar a corrupção.

Será nomeado um Governo técnico interino, e a data das eleições legislativas, previstas para o final de março ou abril, ainda não foi definida.

Estas legislativas serão as oitavas realizadas em cinco anos neste país dos Balcãs, o mais pobre da União Europeia, que enfrenta um grau de corrupção considerado endémico.