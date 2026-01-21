ARM denuncia vandalismo em obra que decorre no Caniço

A empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM), que tem à sua resposabilidade da gestão em alta do abastecimento de água na Região, veio esta quarta-feira denunciar o que diz serem "actos de vandalismo" em obra que está em curso no Caniço e que é considerada "essencial para o abastecimento de água". Já foi apresentada queixa junto das autoridades competentes, garantea a ARM.

De acordo com o comunicado divulgado esta tarde, em causa estão "danos em equipamentos e instalações da obra", integrada na empreitada 'Optimização e Requalificação do Sistema Adutor Machico Funchal (PRR P10) – Sistema Elevatório da Cancela', no Caminho da Igreja, na referida freguesia do concelho de Santa Cruz.

Estes actos, diz a ARM, colocam "em causa o normal desenvolvimento dos trabalhos, bem como a qualidade e a fiabilidade do serviço que se pretende assegurar à população".

"A ARM não admite nem tolera este tipo de comportamentos, que prejudicam o interesse público, representam um desperdício de recursos e podem comprometer um serviço essencial à comunidade. Apela-se ao sentido de responsabilidade cívica de todos, sublinhando que a salvaguarda destas infraestruturas é um dever colectivo", lemos no mesmo comunicado.