JP São Vicente denuncia estado de abandono do concelho após intempérie

O Presidente da Juventude Popular (JP) de São Vicente, João Pedro Sousa, lançou esta segunda-feira. 19 de Janeiro, duras críticas à gestão camarária. Num comunicado enviado, a estrutura partidária acusa o executivo de ter "mergulhado o concelho" num estado de "letargia e abandono", apontado uma disparidade entre as promessas de campanha e a realidade actual.

Segundo refere o líder da estrutura local, o ponto de maior fircção prende-se com as consequências do mau tempo que assolou o concelho a 13 de Dezembro. João Pedro Sousa refere que passado mais de um mês, diversas artérias de São Vicente "continuam repletas de detritos e materiais perigosos."

É inadmissível que a Câmara Municipal não tenha tido a capacidade logística ou a vontade política de limpar o nosso concelho. Não é apenas uma questão de estética; é uma questão de segurança pública João Pedro Sousa, Presidente da Juventude Popular (JP) de São Vicente

A JP alerta, ainda, para o acumulo de resíduos nas vias públicas, alegando que coloca em risco tanto peões como automobilistas, classificando a postura da autarquia como uma "inércia intolerável".

O sector económico também está no centro das preocupações. O encerramento prolongado das Grutas de São Vicente, principal motor turístico da localidade, é visto como uma "traição aos compromissos assumidos durante o período eleitoral."

João Pedro Sousa recorda que foi prometida a reabertura "quase imediata" do espaço, mas que as portas continuam fechadas sem um plano concreto. Para a JP, esta situação está a "asfixiar" o turismo e a condenar os empresários locais a um inverno económico severo.

A estrutura juvenil partidária termina o comunicado com um apelo à acção, exigindo que o executivo assuma responsabilidades e apresente soluções concretas para o património do concelho. "A Juventude Popular garante que continuará atenta e que não permitirá que o futuro dos jovens vicentinos seja comprometido por uma gestão de 'braços cruzados'", termina.