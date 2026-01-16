Maciel abre porta ao diálogo com municípios na adesão à ARM

Foi depois de fazer um test-drive a um novo camião de recolha de lixo da empresa ARM, que o secretário regional da Agricultura e Pescas - com tutela dos resíduos e das águas - defendeu que qualquer evolução no modelo de gestão da água na Madeira depende da existência de uma política comum e da adesão dos municípios, sublinhando que a diversidade de soluções actualmente em vigor dificulta a harmonização do sistema à escala regional.

O assunto ganha novo fôlego depois da eleição de novos presidentes de Câmara. “Depende de uma política comum a todos os municípios, de uma aderência de todos os municípios”, afirmou Nuno Maciel, frisando que respeita as diferentes posições assumidas pelas autarquias. “Eu respeito as opiniões dos municípios, as opiniões dos autarcas”, acrescentou o ex-deputado e ex-autarca social-democrata.

Segundo o governante, a coexistência de modelos distintos, com situações em que a gestão é assegurada apenas em alta e outras em que inclui também a gestão em baixa, não favorece uma visão integrada. “A ideia que eu tenho, a percepção que eu tenho, é que este modelo híbrido, misto, de num lado se fazer alta e do outro se fazer alta e baixa, é um modelo pouco funcional e é um modelo que não harmoniza as situações”, explicou.

Apesar disso, garantiu que a entidade regional responsável pela água e resíduos está focada no trabalho que lhe compete. “Nós estamos obviamente focados no trabalho que temos, que é toda a gestão em alta e também na gestão em baixa nos concelhos que aderiram”, referiu, esclarecendo que os investimentos acompanham essa realidade. “Os investimentos que nós vamos fazendo na baixa são para os concelhos aderentes”, sublinhou.

Nuno Maciel deixou ainda clara a disponibilidade do Governo Regional para dialogar com as autarquias e procurar soluções futuras. “Estamos receptivos para conversar com a Associação de Municípios ou com as autarquias para encontrarmos outros modelos de funcionamento”, afirmou, acrescentando que “todas as hipóteses poderão estar em aberto”.

As declarações foram prestadas à margem da entrega de três novas viaturas de recolha de resíduos, um investimento da Águas e Resíduos da Madeira, integrado na estratégia de reforço dos meios operacionais e de melhoria da eficiência do serviço público de gestão de resíduos.

O investimento visa reforçar a capacidade de resposta no terreno, modernizar a frota e garantir maior fiabilidade na recolha, enquadrando-se no esforço contínuo de qualificação dos serviços prestados nos concelhos abrangidos pelo sistema regional.